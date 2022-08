Nedved, cosa combini? La notte brava del dirigente ceco (Di lunedì 29 agosto 2022) Non era mai salito alla ribalta in questo modo. Per lo meno non per quanto riguarda la sua vita privata. Da sempre molto riservato e mai sui giornali scandalistici, questa volta anche la serata di Pavel Nedved fa notizia. Il dirigente della Juventus, attuale vicepresidente dei bianconeri, è stato pizzicato in una situazione non particolarmente sobria. L’ex giocatore infatti è stato ripreso in alcuni video un po’ alticcio ad una festa, mentre ballava insieme ad alcune ragazze. Oltre a questo, in un’altra registrazione si vede chiaramente Nedved camminare per strada, probabilmente mentre faceva ritorno a casa, visibilmente barcollante. I filmati hanno fatto rapidamente il giro del web, specie su Twitter, dividendo nettamente l’opinione pubblica in due. Da una parte, i tifosi non condannano il dirigente juventino, ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Non era mai salito alla ribalta in questo modo. Per lo meno non per quanto riguarda la sua vita privata. Da sempre molto riservato e mai sui giornali scandalistici, questa volta anche la serata di Pavelfa notizia. Ildella Juventus, attuale vicepresidente dei bianconeri, è stato pizzicato in una situazione non particolarmente sobria. L’ex giocatore infatti è stato ripreso in alcuni video un po’ alticcio ad una festa, mentre ballava insieme ad alcune ragazze. Oltre a questo, in un’altra registrazione si vede chiaramentecamminare per strada, probabilmente mentre faceva ritorno a casa, visibilmente barcollante. I filmati hanno fatto rapidamente il giro del web, specie su Twitter, dividendo nettamente l’opinione pubblica in due. Da una parte, i tifosi non condannano iljuventino, ...

