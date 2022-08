Meloni: «Per Renzi sono una finta moderata? Poveretto, che deve dire…» (Di lunedì 29 agosto 2022) «Siamo in campagna elettorale, che deve dire Renzi, Poveretto…». Giorgia Meloni stamattina ha fatto tappa a Messina, dove, insieme a Nello Musumeci, si è fermata per oltre un’ora al Mercato Vascone, incontrando commercianti e cittadini che facevano la spesa e che le hanno chiesto selfie e strette di mano. È stato in questo contesto che, a chi le chiedeva una risposta sul fatto che Renzi la considera una «finta moderata» e «inadeguata», la leader di FdI ha chiarito di non curarsene poi granché. Epperò, una cosa Meloni ha spiegato di trovarla «francamente avvilente» in questa campagna elettorale: «Io parlo di quello che voglio fare per l’Italia, invece loro parlano solo di me. Avranno qualcosa da dire agli italiani su quello che vogliono fare, a parte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) «Siamo in campagna elettorale, chedire…». Giorgiastamattina ha fatto tappa a Messina, dove, insieme a Nello Musumeci, si è fermata per oltre un’ora al Mercato Vascone, incontrando commercianti e cittadini che facevano la spesa e che le hanno chiesto selfie e strette di mano. È stato in questo contesto che, a chi le chiedeva una risposta sul fatto chela considera una «» e «inadeguata», la leader di FdI ha chiarito di non curarsene poi granché. Epperò, una cosaha spiegato di trovarla «francamente avvilente» in questa campagna elettorale: «Io parlo di quello che voglio fare per l’Italia, invece loro parlano solo di me. Avranno qualcosa da dire agli italiani su quello che vogliono fare, a parte ...

