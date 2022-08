Kenny Omega sul merchandising di Ospreay | “Assolutamente putrido”

(Di lunedì 29 agosto 2022) In vista delle semifinali previste per sancire i nuovi trios champions in quel in quel di All Out,e Willnon se le stanno mandando di certo a dire. I due, considerati da molti fan come alcuni dei migliori wrestler al mondo, sono soliti ultimamente lanciarsi delle frecciatine. Un incontro uno contro uno è quasi praticamente alle porte. Nel frattempo il rientrante canadese ha voluto dare un giudizio sul nuovodi William. Il commento Kevin Nash ha chiesto su Twitter come stessero andando gli affari per le nuove vendite deldie la risposta dinon si è fatta attendere: “Giustificatamente putride, buon uomo“.

