Empoli, buon punto (1-1) in trasferta a Lecce. Azzurri in vantaggio, ma i salentini recuperano (Di lunedì 29 agosto 2022) Succede tutto nel primo tempo, l'Empoli va in vantaggio con Parisi, i salentini pareggiano con Strefezza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 agosto 2022) Succede tutto nel primo tempo, l'va incon Parisi, ipareggiano con Strefezza L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Empoli, buon punto (1-1) in trasferta a Lecce. Azzurri in vantaggio, ma i salentini recuperano - UnderclassHeroF : @Fabrizio__66 contro Empoli e Napoli l’anno scorso ci abbiamo perso. Quest’anno siamo con due punti in più in un pe… - CalcioPillole : Il vice allenatore dell' #Empoli ha analizzato il pareggio ottenuto contro il #Lecce nella terza giornata di… - davidelgaudio : @Ale_Mansi Verona Monza Lecce e cremonese, l’Empoli manca della punta ma ha un buon gioco, il Lecce idem. La Samp zero totale - robythor : @86_longo Una riunione seria sarebbe. Se fosse vera la richiesta del Chelsea, dirgli :ci date 80 più Zyech e Chalob… -