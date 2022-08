Elezioni 2022, Renzi: “Di Maio sotto 1%, io e Calenda faremo meglio” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Impegno civico è sotto l’1%, Italia Viva e Azione andranno molto meglio”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione dei candidati lombardi di Iv e Azione, a Milano, replicando a chi gli chiedeva un pronostico circa il risultato della forza politica di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci alle prossime Elezioni. Quanto ai rapporti tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Di Maio, Renzi ha osservato: “Voi siete convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a coinvolgere Sala ma hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Sala”. E ha aggiunto: “Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio ma devo dire che non troverei nessuna persona ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Impegno civico èl’1%, Italia Viva e Azione andranno molto”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a margine della presentazione dei candidati lombardi di Iv e Azione, a Milano, replicando a chi gli chiedeva un pronostico circa il risultato della forza politica di Luigi Die Bruno Tabacci alle prossime. Quanto ai rapporti tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e Diha osservato: “Voi siete convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a coinvolgere Sala ma hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Sala”. E ha aggiunto: “Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Dima devo dire che non troverei nessuna persona ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - ZenatiDavide : Elezioni, Ilaria Cucchi (Verdi-Sinistra) presenta la candidatura: “A testa alta in Parlamento contro chi ancora non… - Linkiesta : La Lombardia può essere decisiva per fermare il bipopulismo alle elezioni | #ElezioniPolitiche22 -

Dabaiba si impone come l'uomo forte di Libia A chi vuole le elezioni, diciamo che siamo pronti al voto'. Un voto che lo stesso Dabaiba, in fondo, ha dimostrato di non volere, perché il potere in Libia è sempre stato una questione di potere e di ... Elezioni, Cappato: 'Confermata ovunque esclusione della lista' Gli Uffici elettorali della Cassazione hanno confermato le esclusioni della lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato, decise da tutte le Corti d'Appello dove erano state presentate nei giorni ... L'Indro Le priorità di Ilaria Cucchi: "Giustizia e Sanità" Ilaria Cucchi non ha bisogno di presentazione ma le ha volute comunque fare illustrando il suo piano in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. La Cucchi parla di giustizia e sanità, ma ringrazia ... Elezioni, economisti Luiss: il nuovo governo rispetti gli impegni con l'Ue La prossima Legge di Bilancio dovrà muoversi su un sentiero rigoroso. È necessario programmare la riduzione del debito pubblico e assicurare la ... A chi vuole le, diciamo che siamo pronti al voto'. Un voto che lo stesso Dabaiba, in fondo, ha dimostrato di non volere, perché il potere in Libia è sempre stato una questione di potere e di ...Gli Uffici elettorali della Cassazione hanno confermato le esclusioni della lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato, decise da tutte le Corti d'Appello dove erano state presentate nei giorni ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Ilaria Cucchi non ha bisogno di presentazione ma le ha volute comunque fare illustrando il suo piano in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. La Cucchi parla di giustizia e sanità, ma ringrazia ...La prossima Legge di Bilancio dovrà muoversi su un sentiero rigoroso. È necessario programmare la riduzione del debito pubblico e assicurare la ...