Cristiano Ronaldo vicinissimo al Napoli | in Inghilterra confermano le voci

tancredipalmeri : Attenzione! Secondo @EduAguirre7 del Chiringuito, amico personale di Cristiano Ronaldo, CR7 avrebbe deciso di non andare al Napoli - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - Salgadojj323 : RT @RonaldoW7_: Cristiano Ronaldo - Solo goals Insane ?? - Leo_Salinas_III : @kylerrobbins Cristiano Ronaldo. Leonel Messi -

Indiscrezione sparita all'improvviso dal web 05/06/2022 - Uefa Nations League / Portogallo / foto Imago/Image Sport nella foto:ONLY ITALY Nel pomeriggio Il Chiringuito aveva ...Ma Napoli non si aspetti un altro Maradona" Bergamo 02/11/2021 - Champions League / Atalanta - Manchester United / foto Image Sport nella foto: esultanza golMario Sconcerti ...Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, allo United è vicino Antony che liberebbe il portoghese. Sono ore decisive, queste, per lo scambio con Osimhen. Le cifre sono quelle dei giorni… Leg ...Stiamo entrando in un momento cruciale per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sports Uk che fanno sapere che sono ore decisive per il futuro dell’asse ...