anteprima24 : ** Autostazione, il governatore De Luca il 7 settembre ad #Avellino per l'inaugurazione ** -

anteprima24.it

...e i tecnici Air hanno limato gli ultimi dettagli per inaugurare dopo ben 35 anni l'di ... Come ha confermato anche ilDe Luca manca qualche giorno allo storico appuntamento. Ma ......ieri è tornato ad attaccare ilDe Luca sui ritardi per i Pics e il Fenestrelle. Palazzo Santa Lucia, dal canto suo, risponderà a giorni con l'apertura, dopo ben 35 anni, dell'... Autostazione, il governatore De Luca il 7 settembre ad Avellino per l'inaugurazione Parte ufficialmente la corsa contro il tempo per aprire al pubblico la Metro leggera e l'Autostazione prima che suoni la campanella delle scuole. Meno di 15 giorni per un nuovo corso che ...