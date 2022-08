Amici, lo sfogo di Andreas Muller contro gli ex colleghi ballerini: “Ingrati e irrispettosi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Vincitore di una passata edizione di Amici e per anni ballerino professionista della trasmissione di Maria De Filippi, Andreas Muller qualche ora fa è stato protagonista di uno sfogo contro alcuni colleghi ed ex partecipanti del programma di Canale 5. Sul suo profilo Instagram, il fidanzato dell’ex coach di ballo di Amici 20 e Amici 21 Veronica Peparini è sbottato: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole”. E ancora, Andreas Muller ha tuonato: “Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 agosto 2022) Vincitore di una passata edizione die per anni ballerino professionista della trasmissione di Maria De Filippi,qualche ora fa è stato protagonista di unoalcunied ex partecipanti del programma di Canale 5. Sul suo profilo Instagram, il fidanzato dell’ex coach di ballo di20 e21 Veronica Peparini è sbottato: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole”. E ancora,ha tuonato: “Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre ...

Novella_2000 : Andreas Muller si scaglia contro alcuni ex ballerini di Amici: lo sfogo - zazoomblog : “Ingrati e irrispettosi” Andreas Muller sbotta sui social contro gli ex colleghi di Amici: il durissimo sfogo - #“I… - maybedesy : RT @cerottisulcuore: ogni volta che mi sfogo con i miei amici ho il terrore che possano stancarsi di me - blogtivvu : “Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller sbotta sui social contro gli ex colleghi di Amici: il durissimo sfogo… - AngoloDV : Anna Pettinelli: lo sfogo dell’ex docente di Amici 21 -