A tutta velocità in moto sul lungomare di Napoli uccide donna

Napoli – A tutta velocità in via Caracciolo, il lungomare di Napoli, senza casco ed impennando con la moto. A farne le spese una giovane donna, travolta dal centauro, che è morta dopo alcune ore di agonia. La vittima si chiamava Elvira Zrida, ed aveva 33 anni. Stava attraversando la strada quando è sopraggiunto il mezzo che l'ha travolta. Il fatto è accaduto poco le 3.35. La donna è stata portata all'ospedale "San Paolo" di Napoli ed è morta alcune ore dopo. Sull'incidente la magistratura ha aperto una inchiesta. Secondo quanto riferito, in una nota, dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, il centauro sfrecciava a tutta velocità con una ...

