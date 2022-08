US Open 2022, Gauff: “Serena Williams? Seguo la sua carriera da tutta la vita” (Di domenica 28 agosto 2022) Cori Gauff ha parlato alla vigilia degli US Open 2022. La diciottenne statunitense si presenta a New York da finalista del Roland Garros e numero uno del mondo in doppio. Queste le sue considerazioni alla vigilia del quarto ed ultimo Slam della stagione: “Serena Williams? Ha vinto qui per la prima volta prima che io nascessi. Seguo la sua carriera da tutta la vita, ma alcune delle sue partite me le sono perse. È difficile dominare per generazioni. Ecco perché sarà sempre considerata come un GOAT. Non ha dominato per una generazione o due, ha dominato per più di tre generazioni. Ecco perché è triste che si debba ritirare, ma, allo stesso tempo, farà grandi cose anche fuori dal campo. Numero uno in doppio? È un po’ sorprendente. Non è ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Coriha parlato alla vigilia degli US. La diciottenne statunitense si presenta a New York da finalista del Roland Garros e numero uno del mondo in doppio. Queste le sue considerazioni alla vigilia del quarto ed ultimo Slam della stagione: “? Ha vinto qui per la prima volta prima che io nascessi.la suadala, ma alcune delle sue partite me le sono perse. È difficile dominare per generazioni. Ecco perché sarà sempre considerata come un GOAT. Non ha dominato per una generazione o due, ha dominato per più di tre generazioni. Ecco perché è triste che si debba ritirare, ma, allo stesso tempo, farà grandi cose anche fuori dal campo. Numero uno in doppio? È un po’ sorprendente. Non è ...

