Prima da titolare per Lookman e Soppy: le formazioni di Verona-Atalanta (Di domenica 28 agosto 2022) Verona-Atalanta, LE formazioni UFFICIALI Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Dawidowicz, Hien, Retsos, Sulemana, Hongla, Cortinovis, Cabal, Djuric, Praszelik, Kallon. All. Cioffi Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi; Lookman, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Zortea, Maehle, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Prontera (sez. di Bologna) Gasperini si affida ancora a Malinovskyi e a Lookman che debutta ufficialmente dal primo minuto a supporto di Zapata. Prima da titolare anche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022), LEUFFICIALI(3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Dawidowicz, Hien, Retsos, Sulemana, Hongla, Cortinovis, Cabal, Djuric, Praszelik, Kallon. All. Cioffi(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners,; Malinovskyi;, Zapata. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Zortea, Maehle, Zappacosta, Ruggeri, Ederson, Pasalic, Boga, Muriel, Højlund. All. Gasperini Arbitro: Prontera (sez. di Bologna) Gasperini si affida ancora a Malinovskyi e ache debutta ufficialmente dal primo minuto a supporto di Zapata.daanche ...

