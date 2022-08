Pancerina Di Maio | l’ex spiantato divenuto Sistema

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 28 agosto 2022) Com’è che faceva Paolo Panelli in “Grandi Magazzini”? “Si fa presto a dire una!”. Infatti, le opzioni sono tante, uno si confonde: lana-lana, cotone-cotone, cotone-lana, lana-cotone… Ecco, Luigi dida Pomigliano d’Arco è ladella politica: caldo, confortevole, rassicurante, però double face, difficile da indossare perché opinabile, cangiante nella continuità. “Si fa presto a dire di!”. Anni a ripetere che era una nullità, un vuoto a perdere, una bottiglietta allo stadio san Paolo, oggi Maradona, e intanto lui saliva a bordo, cazzo, galleggiava, trasbordava, e durerà, oh se durerà. Volete farmi la Wikipedia delle gaffe, degli sfondoni? Volete ricordare, per l’ennesima volta, Pinochet del Venezuela, mister Ping della Cina? Volete rispolverare gli attacchi – nessuno li ricorda più ma il ...