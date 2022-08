Napoli: Keylor Navas potrebbe arrivare in azzurro a gennaio (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli sembrava ormai essere alle battute finali nella trattativa con il Paris Saint Germain per il trasferimento di Keylor Navas in azzurro ma per ora il nodo che lega il costaricano al club francese non si è ancora sciolto. Il portiere, infatti, non è disposto a rinunciare alla buonuscita dal Paris Saint Germain e L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilsembrava ormai essere alle battute finali nella trattativa con il Paris Saint Germain per il trasferimento diinma per ora il nodo che lega il costaricano al club francese non si è ancora sciolto. Il portiere, infatti, non è disposto a rinunciare alla buonuscita dal Paris Saint Germain e L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Keylor Navas non rinuncia a nulla, il Napoli attende l'intesa con il PSG sulla buonuscita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Keylor Navas non rinuncia a nulla, il Napoli attende l'intesa con il PSG sulla buonuscita - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Keylor Navas non rinuncia a nulla, il Napoli attende l'intesa con il PSG sulla buonuscita -