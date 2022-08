Morta dopo l’intervento chirurgico a Vite al Limite: sconvolgente, un dramma inimmaginabile (Di domenica 28 agosto 2022) La paziente del dottor Nowzaradan è Morta dopo l’intervento chirurgico a Vite al Limite: sconvolgente, un dramma davvero inimmaginabile. Siamo abituati a raccontarvi storia di grandi trasformazioni o di tragici lutti, ma quello che è successo a Vite al Limite un paio di anni fa vi farà venire la pelle d’oca. La paziente del dottor Nowzaradan aveva scelto di chiedere aiuto a lui per ritornare in forma, ma mai si sarebbe aspettata che qualche tempo dopo l’intervento di chirurgia bariatrica sarebbe Morta. Un dramma inimmaginabile, quindi, che ha sconvolto tutti. Scopriamo insieme cos’è successo nella clinica di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 agosto 2022) La paziente del dottor Nowzaradan èal, undavvero. Siamo abituati a raccontarvi storia di grandi trasformazioni o di tragici lutti, ma quello che è successo aalun paio di anni fa vi farà venire la pelle d’oca. La paziente del dottor Nowzaradan aveva scelto di chiedere aiuto a lui per ritornare in forma, ma mai si sarebbe aspettata che qualche tempodi chirurgia bariatrica sarebbe. Un, quindi, che ha sconvolto tutti. Scopriamo insieme cos’è successo nella clinica di ...

fanpage : 'Tornando a casa dopo essere venuta a un mio concerto, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da… - fanpage : La bambina stava male da giorni. Dopo essere stata dichiarata morta dai medici, la famiglia ha organizzato il funer… - Corriere : Martina Berluti giovane promessa dell’ippica, morta a 17 anni dopo una caduta da cavallo - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Tornando a casa dopo essere venuta a un mio concerto, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobi… - 1einfinitimondi : RT @AngiKappa: Violeta Senchiu, rumena, 32 anni, tre figli. Il suo compagno, italiano, le ha dato fuoco. È morta in ospedale dopo atroci so… -