Montagne russe bloccate per 90 minuti: un bimbo sviene, panico tra i genitori (Di domenica 28 agosto 2022) I genitori tengono stretti i loro figli, un bimbo si fa male alla testa. Siamo al Southport Pleasureland, Merseyside, dove c’è stato uno stop di un’ora e mezza delle Montagne russe. Nelle foto esclusive del Mirror si vede chiaramente il panico sulla giostra. 19 le persone rimaste per aria 90 minuti, con bambino che è stato tirato giù svenuto e portato immeditamente all’ospedale pediatrico Alder Hey, dopo un primo soccorso. I responsabili del parco divertimenti hanno fatto sapere che non si erano mai verificati stop di questo tipo e che la giostra è stata messa in sicurezza. Michael Bowman, 57 anni, che si trovata al parco con la moglie e il figlio di 8 anni ha raccontato al Mirror di non aver mai visto facce così scioccate: alcuni genitori cercavano di muoversi da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Itengono stretti i loro figli, unsi fa male alla testa. Siamo al Southport Pleasureland, Merseyside, dove c’è stato uno stop di un’ora e mezza delle. Nelle foto esclusive del Mirror si vede chiaramente ilsulla giostra. 19 le persone rimaste per aria 90, con bambino che è stato tirato giù svenuto e portato immeditamente all’ospedale pediatrico Alder Hey, dopo un primo soccorso. I responsabili del parco divertimenti hanno fatto sapere che non si erano mai verificati stop di questo tipo e che la giostra è stata messa in sicurezza. Michael Bowman, 57 anni, che si trovata al parco con la moglie e il figlio di 8 anni ha raccontato al Mirror di non aver mai visto facce così scioccate: alcunicercavano di muoversi da una ...

FQMagazineit : Montagne russe bloccate per 90 minuti: un bimbo sviene, panico tra i genitori - riccardo_z15 : comunque guardare la F1 é come andare sulle montagne russe: prima sei emozionatissimo e non vedi l'ora, poi quando… - yminnivr : @kvmjhn sto andando sulle montagne russe. - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Paura al luna park, guasto alle montagne russe: bimbo sviene, 'sospeso' con altre 19 persone per un'ora e mezza https:/… - ed_willock : @FabrizioSapia ... sensazione che abbiamo vissuto dopo alla vigilia dell avvento di lotito ma a noi laziali ci piac… -