Inflazione: Bce come la Fed, linea dura, verso aumento tassi di 75 punti base (Di domenica 28 agosto 2022) All'indomani del discorso di Jerome Powell i membri del comitato direttivo della Banca centrale europea hanno sottolineato la necessità di un'azione politica decisa, anche a costo di ripercussioni per l'economia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 agosto 2022) All'indomani del discorso di Jerome Powell i membri del comitato direttivo della Banca centrale europea hanno sottoto la necessità di un'azione politica decisa, anche a costo di ripercussioni per l'economia L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : Bce, nuovo rialzo dei tassi previsto per settembre: “Impegno incondizionato ad agire sull’inflazione” - Archon04088101 : Ma in questa campagna elettorale da circo Barnum, qualcuno ha avuto il coraggio di dire che il contrasto all'… - e_joker007 : @delfavero_d @AndreaRoventini Dopo aver raggiunto oltre il 150% di debito/PIL e il 10% di inflazione mentre la BCE… - freedom_474 : @gparagone @gparagone bisogna fermare la BCE oppure ucciderà piccola e media impresa e privati con rialzo INGUSTIFI… - PaeseRoma : La Bce pronta alla linea dura per combattere l’inflazione -