Hellraiser | il reboot Hulu del cult horror ha un primo teaser | un poster e una data d’uscita

(Di domenica 28 agosto 2022) Ottime notizie per tutti gli amanti del brivido. Pinhead e i Cenobiti torneranno il prossimo Ottobre in un nuovissimo adattamento di ““, l’del 1987 diretto da Clive Barker e divenuto undel genere. Questo undicesimo capitolo del franchise sarà unparticolarmente fedele al film seminale di Barker e al breve romanzo dell’orrore Schiavi dell’Inferno, il testo d’origine della prima pellicola scritto dallo stesso regista britannico. Il film sarà disponibile dal 7 Ottobre sulla piattaforma streamingcome parte della rassegna “ween“, la speciale offerta di film e serie dell’orrore della piattaforma americana per celebrare il mese più spaventoso dell’anno. Questa fedele e al contempo moderna rivisitazione del classico di Barker dell’87 vedrà alla regia ...

