Forte: "Serviva una prestazione così, si può creare qualcosa di importante"

Tempo di lettura: 2 minutiUn rigore sbagliato e una doppietta. Francesco Forte non si è fatto mancare niente nella notte del Vigorito contro il Frosinone. Due a uno il risultato finale, su cui è ben impressa la sua firma. Le parole dell'attaccante al termine del match: Errore – "Mi è dispiaciuto tantissimo per i ragazzi che stavano facendo una grande prova, poi mi sono riscattato e tutti abbiamo fatto molto bene meritando una vittoria che Serviva per il morale del gruppo". Melara – "Sono felice che fosse sugli spalti insieme a mio figlio, abbiamo trascorso dei bei momenti a Castellammare e abbiamo conservato un legame Forte". Rigore – "Avevo studiato Turati notando che si è sempre tuffato a sinistra. Pensavo lo facesse anche stavolta ma è andata diversamente. L'importante non sono i gol di Forte ma ..."

