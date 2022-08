«Assassinata dall’odio anti russo»: a Rimini una messa in ricordo di Darya Dugina (Di domenica 28 agosto 2022) A Rimini è apparso un necrologio con la foto di Darya Dugina e la scritta «Assassinata dall’odio anti russo». Figlia del filosofo e politologo russo Aleksandr Dugin, considerato braccio destro e ideologo di Vladimir Putin, Dugina è morta lo scorso 21 agosto, mentre era alla guida dell’auto del padre, saltata in aria vicino a Mosca. Secondo le autorità russe, si è trattato di un attentato messo a punto dall’intelligence ucraina e compiuto da Natalia Vovk. In ricordo della vittima di quello che il presidente Putin ha definito «crimine vile e crudele», una ventina di persone hanno partecipato a Rimini a una Santa messa di suffragio oggi, domenica 28 agosto, celebrata nel Santuario della ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Aè apparso un necrologio con la foto die la scritta «». Figlia del filosofo e politologoAleksandr Dugin, considerato braccio destro e ideologo di Vladimir Putin,è morta lo scorso 21 agosto, mentre era alla guida dell’auto del padre, saltata in aria vicino a Mosca. Secondo le autorità russe, si è trattato di un attentato messo a punto dall’intelligence ucraina e compiuto da Natalia Vovk. Indella vittima di quello che il presidente Putin ha definito «crimine vile e crudele», una ventina di persone hanno partecipato aa una Santadi suffragio oggi, domenica 28 agosto, celebrata nel Santuario della ...

