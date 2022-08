Alfa Romeo Giulia - Le novità del Model Year 2023 (Di domenica 28 agosto 2022) Un'Alfa Romeo Giulia è stata fotografata su strada durante i collaudi: si tratta di un muletto della versione restyling, che la Casa presenterà probabilmente all'inizio del 2023 e che affiancherà la variante aggiornata della Stelvio. Sguardo rinnovato. Le immagini permettono di smarcare due temi molto importanti: come già evidenziato da numerose indiscrezioni, la Giulia (e la Stelvio) proseguiranno la loro carriera probabilmente fino al 2026 e per farlo è stato predisposto un intervento in punta di penna. Il prototipo immortalato in queste immagini è dotato di nuovi gruppi ottici e di un paraurti anteriore modificato nella zona inferiore, mentre la zona posteriore della vettura rimane invariata. I fari sono ancora celati dal nastro adesivo, ma è praticamente certo che la forma e la disposizione interna ... Leggi su quattroruote (Di domenica 28 agosto 2022) Un'è stata fotografata su strada durante i collaudi: si tratta di un muletto della versione restyling, che la Casa presenterà probabilmente all'inizio dele che affiancherà la variante aggiornata della Stelvio. Sguardo rinnovato. Le immagini permettono di smarcare due temi molto importanti: come già evidenziato da numerose indiscrezioni, la(e la Stelvio) proseguiranno la loro carriera probabilmente fino al 2026 e per farlo è stato predisposto un intervento in punta di penna. Il prototipo immortalato in queste immagini è dotato di nuovi gruppi ottici e di un paraurti anteriore modificato nella zona inferiore, mentre la zona posteriore della vettura rimane invariata. I fari sono ancora celati dal nastro adesivo, ma è praticamente certo che la forma e la disposizione interna ...

