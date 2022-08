Volley, Mondiali 2022: Serbia-Ucraina 3-0, primo set lottato e poi match ben gestito dai serbi (Di sabato 27 agosto 2022) Tutto come da pronostico a Katowice (Polonia), sede del match della pool A tra serbia e Ucraina dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Sono stati i serbi a imporsi 3-0 con il punteggio di 28-26, 25-21, 25-20, dando seguito alle aspettative della vigilia. La compagine balcanica ha dovuto fronteggiare un primo parziale nel quale avanti anche di tre punti, ha rischiato poi di veder vanificato tutto per alcuni errori in attacco davvero pesanti. Ucraina, infatti, che si è trovata sullo score di 24-22 e di 25-24, con possibilità per imporsi nella prima frazione. Tuttavia, i serbi sono stati in grado di rimanere aggrappati al set, archiviando la pratica sul 28-26. Nel secondo set, dopo un avvio poco incisivo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Tutto come da pronostico a Katowice (Polonia), sede deldella pool A tradeidimaschile. Sono stati ia imporsi 3-0 con il punteggio di 28-26, 25-21, 25-20, dando seguito alle aspettative della vigilia. La compagine balcanica ha dovuto fronteggiare unparziale nel quale avanti anche di tre punti, ha rischiato poi di veder vanificato tutto per alcuni errori in attacco davvero pesanti., infatti, che si è trovata sullo score di 24-22 e di 25-24, con possibilità per imporsi nella prima frazione. Tuttavia, isono stati in grado di rimanere aggrappati al set, archiviando la pratica sul 28-26. Nel secondo set, dopo un avvio poco incisivo ...

