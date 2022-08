LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Stanco, Rossi e Grassia si giocano il pass olimpico! Uomini tutti eliminati (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Concluso lo shoot-off femminile, questa la classifica finale delle qualificazioni del trap femminile.1 1366 Stanco Silvana ITA 22 23 25 24 25 119 RM12 1354 Grassia Giulia ITA 24 24 25 21 24 118 +6 RM2 3 1476 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 24 25 24 21 118 +5 RM1 4 1236 HALL Lucy Charlotte GBR 22 25 24 24 22 117 +3 RM2 5 1211 CORMENIER Carole FRA 24 23 23 24 23 117 +2 RM16 1365 Rossi Jessica ITA 25 24 23 22 23 117 +1 RM2 7 1155 GALVEZ Fatima ESP 23 23 24 23 23 116 +1 RM1 8 1160 MOLNE MAGRINA Mar ESP 24 23 23 21 25 116 +0 RM2 12.40 In corso lo shoot-off femminile, utile a formare le due semifinali.1 1366 Stanco Silvana ITA 22 23 25 24 25 1192 1354 Grassia Giulia ITA 24 24 25 21 24 118 2 1476 COELHO DE BARROS Maria Ines ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Concluso lo shoot-off femminile, questa la classifica finale delle qualificazioni del trap femminile.1 1366Silvana ITA 22 23 25 24 25 119 RM12 1354Giulia ITA 24 24 25 21 24 118 +6 RM2 3 1476 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 24 25 24 21 118 +5 RM1 4 1236 HALL Lucy Charlotte GBR 22 25 24 24 22 117 +3 RM2 5 1211 CORMENIER Carole FRA 24 23 23 24 23 117 +2 RM16 1365Jessica ITA 25 24 23 22 23 117 +1 RM2 7 1155 GALVEZ Fatima ESP 23 23 24 23 23 116 +1 RM1 8 1160 MOLNE MAGRINA Mar ESP 24 23 23 21 25 116 +0 RM2 12.40 In corso lo shoot-off femminile, utile a formare le due semifinali.1 1366Silvana ITA 22 23 25 24 25 1192 1354Giulia ITA 24 24 25 21 24 118 2 1476 COELHO DE BARROS Maria Ines ...

LostIsland143 : Chi si sposa? Ci posti poi una foto del tuo outfit? Sarai bellissima ?? — Ma che cuore che sei ???? Pensavo di postarv… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Jessica Rossi a caccia di una medaglia e del pass olimpico - #Europei… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 2-1 (75' Luis Alberto, assist Pedro): GOL LAZIO Grandissimo gol di Luis Alberto. Assist di Pedro… - fcin1908it : LIVE #LazioInter 0-0 (36'): PALLA GOL LAZIO Felipe Anderson mette a terra Dimarco, l'arbitro non fischia. Cross in… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #LazioInter 0-0 (34'): OCCASIONE LAZIO I biancocelesti recuperano palla, Zaccagni al tiro e la palla è deviata in ang… -