GP Belgio, Qualifiche: Verstappen fa paura, ma la pole è di Sainz (Di sabato 27 agosto 2022) Max Verstappen è una freccia e fa, davvero, tantissima paura. Ma la penalità ha rotto le uova nel paniere al campione del mondo olandese che partirà dalle retrovie al fianco di Charles Leclerc, penalizzato per lo stesso motivo del rivale di Red Bull. Dal turbinio di retrocessioni è uscito vincitore Carlos Sainz su Ferrari: lo spagnolo avrà una grande occasione dopo che il GP Belgio ha terminato ufficialmente le Qualifiche. Accanto allo spagnolo ci sarà Sergio Perez, mentre la secondo fila sarà formata da un sorprendente Fernando Alonso, terzo su Alpine, e Lewis Hamilton su Mercedes. GP Belgio, Qualifiche: ecco la griglia di partenza Carlos Sainz Ferrari (credit foto – pagina Twitter Scuderia Ferrari)Ecco la griglia di partenza, fortemente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Maxè una freccia e fa, davvero, tantissima. Ma la penalità ha rotto le uova nel paniere al campione del mondo olandese che partirà dalle retrovie al fianco di Charles Leclerc, penalizzato per lo stesso motivo del rivale di Red Bull. Dal turbinio di retrocessioni è uscito vincitore Carlossu Ferrari: lo spagnolo avrà una grande occasione dopo che il GPha terminato ufficialmente le. Accanto allo spagnolo ci sarà Sergio Perez, mentre la secondo fila sarà formata da un sorprendente Fernando Alonso, terzo su Alpine, e Lewis Hamilton su Mercedes. GP: ecco la griglia di partenza CarlosFerrari (credit foto – pagina Twitter Scuderia Ferrari)Ecco la griglia di partenza, fortemente ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - Agenzia_Ansa : F1 | Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma doma… - DanyForsy96 : #Sainz in pole, ma #Verstappen domina - zazoomblog : F1 Pagelle qualifiche GP Belgio 2022: Verstappen fermato solo dalla penalità Sainz fa il massimo - #Pagelle… -