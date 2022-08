Giampaolo verso la Salernitana | “Voglio la Samp delle prime due giornate”

(Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Marcoè pronto per la trasferta di Salerno e si dice fiducioso che lo sia anche la suadoria. Le parole del tecnico blucerchiato nella conferenza stampa della vigilia: Energie – “Vorrei una prestazione sul livellodue uscite di campionato perché per fare risultato contro laserve proprio quello. Il tour de force potrebbe influire soprattutto nellegare di campionato, con questo clima ancora caldo. Il dispendio energetico è molto alto e le tre gare in una settimana vanno gestite al meglio. Ora pensiamo solo a Salerno”. Avvio di stagione – “E’ chiaro che iniziare ledue con due sconfitte non avrebbe aiutato, pur trattandosi di due ottime squadre. Lo dico perché poi le partite si fanno ...

Francesco Caputo è atteso alla sfida dell'Arechi contro la Salernitana. L'attaccante della Sampdoria vuole rinverdire il suo ...In Serie A le due squadre hanno vinto tre scontri diretti a testa, nessun pareggio: il pronostico dell'Arechi per la terza giornata fissata domenica sera ...