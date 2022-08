F1, Gp Belgio 2022, Perez: “Con una buona partenza posso superare Sainz” (Di sabato 27 agosto 2022) “Il secondo posto non è così male su questo circuito, se riuscirò a partire bene magari potrò superarlo (si riferisce a Sainz, ndr) e invertire le posizioni. Sarà importante fare una buona partenza e cercare di fare la nostra gara sin dall’inizio”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il terzo tempo nella qualifica del GP del Belgio di F1. Domani scatterà dalla seconda casella per via della penalità di Verstappen. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) “Il secondo posto non è così male su questo circuito, se riuscirò a partire bene magari potrò superarlo (si riferisce a, ndr) e invertire le posizioni. Sarà importante fare unae cercare di fare la nostra gara sin dall’inizio”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, dopo il terzo tempo nella qualifica del GP deldi F1. Domani scatterà dalla seconda casella per via della penalità di Verstappen. SportFace.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ? Zhou Guanyu al comando a metà sessione ?? Ferrari ferme al box AGGIORNAMENTI ? - Agenzia_Ansa : F1 | Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma doma… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #BelgianGp???? Gp Belgio 2022/Analisi on board qualifica: Ferrari sbaglia, ma acciuffa ugualmente la “po… - zazoomblog : Il cavillo che può stravolgere il Gp del Belgio: occhio al dettaglio sulla Ferrari La griglia - #cavillo… -