sportli26181512 : Donadoni: 'Leao non si tocca, ma dev’essere più concreto': Donadoni: 'Leao non si tocca, ma dev’essere più concreto… - Gazzetta_it : Intervista a Roberto Donadoni: 'Leao non si tocca, ma deve essere più concreto' #MilanBologna - RadioRossonera : Le parole di #Donadoni su #Leao, #DeKetelaere e sulle due favorite per lo scudetto ????? - MilanSpazio : Donadoni su Leao: ”Vi dico dove pecca”, poi il pronostico sullo Scudetto” - Milannews24_com : Donadoni: «Scudetto? Favorite Milan e Inter. Leao pecca di concretezza» -

Invidia per chi è ancora in vacanza in Puglia Grandi spiagge, sole, bella gente. Macché, Robertoguarderà dal mare Milan - Bologna, la partita del suo passato, ma vorrebbe essere altrove. In città, in provincia, all'estero, a invecchiare a velocità tripla su quella strana macchina del ...ha poi parlato di un giocatore che potrebbe lasciare i rossoneri entro la fine del mercato: "ha un grande potenziale e a me pare pecchi di concretezza, non è determinato come dovrebbe ...L'ex calciatore dei rossoneri ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto e del talento portoghese.Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale, ha fatto il punto su quanto è accaduto finora nel campionato italiano di Serie A.