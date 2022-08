Docenti neoimmessi in ruolo 2020/21 e vincolo triennale, come si conta anno in assegnazione provvisoria? Trasferimento per il 2023/24? (Di sabato 27 agosto 2022) I Docenti assunti in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2020/21, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità. Nel predetto triennio, si computa l'anno svolto in assegnazione provvisoria? Quando può presentare domanda di Trasferimento il docente assunto nel 2020/21? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 agosto 2022) Iassunti in, a decorrere dall'a.s./21, sono sottoposti aldi permanenzanella scuola di titolarità. Nel predetto triennio, si computa l'svolto in? Quando può presentare domanda diil docente assunto nel/21? L'articolo .

orizzontescuola : Docenti neoimmessi in ruolo 2020/21 e vincolo triennale, come si conta anno in assegnazione provvisoria? Trasferime… - scuolainforma : Docenti neoimmessi in ruolo, Decreto e Nota Ministero dell’Istruzione su nuovo anno di formazione e prova - sisascuola : Cambia anno di prova e formazione docenti neoimmessi: almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 attività didattiche + test finale - SISAsindacato : Cambia anno di prova e formazione docenti neoimmessi: almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 attività didattiche + test finale - ProDocente : Nuovo anno di prova e formazione docenti neoimmessi: almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 attività didattiche… -