Ciclisti uccisi dai fulmini | i consigli dell' esperto del Cnr in caso di temporale | “La batteria aumenta i rischi Cercate riparo”

(Di sabato 27 agosto 2022) Il ricercatore Sante Laviola: "Tutto ciò che va verso l'alto attira le scariche elettriche. Non solo gli alberi, ma anche gli ombrelloni". Da evitare gli apparecchi elettrici, come i cellulari e le biciclette

E' Alberto Balocco, 56 anni, amministratore delegato dell'industria dolciaria Balocco, uno dei dueche ieri, venerdì 26 agosto, sono statida un fulmine mentre stavano percorrendo in bicicletta la strada dell'Assietta, tra Usseaux e Sestriere. L'altra vittima è Davide Vigo, 55enne ...Sante Laviola è un ricercatore dell'Isac, Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr di Bologna. Studia i temporali più violenti, quelli che provocano grandinate. Cosa bisogna fare quando ...L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sulla tragedia indaga la polizia stradale di Treviso. Intervenuti sul posto i vigili del fuo ...Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere, in provincia di Torino, dove intorno alle 14 di venerdì pomeriggio due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un… Leggi ...