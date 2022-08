Chiuse per legionella due piscine Jacuzzi di un hotel di Ischia (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue piscine Jacuzzi di un albergo sono state poste sotto sequestro per legionella: è successo ad Ischia, dove il comune ha emesso il provvedimento nei confronti di un hotel del centro. L’Arpa regionale a metà luglio, nel corso dei controlli di routine sulla salubrità delle strutture ricettive, aveva rilevato l’alta concentrazione del batterio in alcuni punti della rete idrica dell’hotel ischitano, dandone notizia all’ente comunale che ieri ha provveduto ad emettere l’ordinanza di sequestro delle due vasche oltre a disporre la revisione delle misure di controllo dell’albergo sino alla bonifica completa degli impianti. Nelle scorse settimane un uomo di 65 anni di Cremona era deceduto per legionellosi pochi giorni dopo essere tornato da una vacanza ad ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedi un albergo sono state poste sotto sequestro per: è successo ad, dove il comune ha emesso il provvedimento nei confronti di undel centro. L’Arpa regionale a metà luglio, nel corso dei controlli di routine sulla salubrità delle strutture ricettive, aveva rilevato l’alta concentrazione del batterio in alcuni punti della rete idrica dell’ischitano, dandone notizia all’ente comunale che ieri ha provveduto ad emettere l’ordinanza di sequestro delle due vasche oltre a disporre la revisione delle misure di controllo dell’albergo sino alla bonifica completa degli impianti. Nelle scorse settimane un uomo di 65 anni di Cremona era deceduto per legionellosi pochi giorni dopo essere tornato da una vacanza ad ...

