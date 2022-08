All’inchiesta di Repubblica sulla spia russa a Napoli l’ambasciata risponde con una vignetta (Di sabato 27 agosto 2022) Partiamo dal principio: ieri Repubblica è uscita con il frutto del lavoro di dieci mesi fatto in collaborazione con Bellingcat, Der Spiegel e The Insider. Si parla di una spia russa a Napoli infiltrata nel comando Nato, che viene inquadrata – all’inizio del lavoro pieno di particolari e dettagli pubblicato dal quotidiano – come una «giovane donna sorridente in abito da sera, che alzava il calice al quartier generale della Nato a Napoli è la protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese». Dall’ambasciata russa è arrivata una risposta, via Twitter, che Repubblica non esita a definire «dozzinale propaganda» e che, a tutti gli effetti, è una «vignetta per non rispondere» e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 agosto 2022) Partiamo dal principio: ieriè uscita con il frutto del lavoro di dieci mesi fatto in collaborazione con Bellingcat, Der Spiegel e The Insider. Si parla di unainfiltrata nel comando Nato, che viene inquadrata – all’inizio del lavoro pieno di particolari e dettagli pubblicato dal quotidiano – come una «giovane donna sorridente in abito da sera, che alzava il calice al quartier generale della Nato aè la protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese». Dalè arrivata una risposta, via Twitter, chenon esita a definire «dozzinale propaganda» e che, a tutti gli effetti, è una «per nonre» e ...

