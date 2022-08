Alfa Romeo Stelvio - Il restyling (in stile Tonale) non ha quasi più segreti (Di sabato 27 agosto 2022) L'Alfa Romeo è pronta a scommettere ancora sulla Stelvio: è in arrivo infatti un restyling che affinerà ulteriormente il design della Suv. Le foto spia che vi proponiamo confermano le numerose indiscrezioni dell'ultimo periodo: la sport utility del Biscione andrà incontro, nel 2023, a un aggiornamento che ne avvicinerà l'immagine a quella della Tonale, e che permetterà a questo modello di traghettare fino al 2026. Sorte analoga toccherà alla Giulia. Un frontale da Tonale. Nelle immagini, la Suv di Arese appare quasi priva di camuffature ed è quindi molto facile individuare gli interventi effettuati dalla Casa. L'obiettivo era ovviamente quello di non snaturare un modello di successo, ma il nuovo disegno dei gruppi ottici è un evidente cambio di prospettiva: ... Leggi su quattroruote (Di sabato 27 agosto 2022) L'è pronta a scommettere ancora sulla: è in arrivo infatti unche affinerà ulteriormente il design della Suv. Le foto spia che vi proponiamo confermano le numerose indiscrezioni dell'ultimo periodo: la sport utility del Biscione andrà incontro, nel 2023, a un aggiornamento che ne avvicinerà l'immagine a quella della, e che permetterà a questo modello di traghettare fino al 2026. Sorte analoga toccherà alla Giulia. Un frontale da. Nelle immagini, la Suv di Arese apparepriva di camuffature ed è quindi molto facile individuare gli interventi effettuati dalla Casa. L'obiettivo era ovviamente quello di non snaturare un modello di successo, ma il nuovo disegno dei gruppi ottici è un evidente cambio di prospettiva: ...

