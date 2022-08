Verona Depaoli, accordo in chiusura: i dettagli (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Hellas Verona avrebbe trovato l’accordo con la Sampdoria per la conferma di Depaoli nella rosa a disposizione di Cioffi L’Hellas Verona avrebbe trovato l’accordo con la Sampdoria per la conferma di Depaoli nella rosa a disposizione di Cioffi. Operazione definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a seconda del verificarsi di alcune condizioni. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi e il giocatore effettuare le visite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Hellasavrebbe trovato l’con la Sampdoria per la conferma dinella rosa a disposizione di Cioffi L’Hellasavrebbe trovato l’con la Sampdoria per la conferma dinella rosa a disposizione di Cioffi. Operazione definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a seconda del verificarsi di alcune condizioni. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi e il giocatore effettuare le visite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

