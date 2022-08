Vandalizzato il murale di Raffaella Carrà a Roma, è la seconda volta in un anno (Di venerdì 26 agosto 2022) Il murale di Raffaella Carrà è stato nuovamente Vandalizzato nell’arco di un anno. A denunciare lo sfregio è Fabrizio Marrazzo del Partito Gay su Twitter. Il murale di Raffaella Carrà Il murale di Raffaella Carrà si trova su un muro di via San Giovanni in Laterano, nota come gay street di Roma, di fronte al Colosseo. L’opera è stata realizzata dallo street artist Mr Churro per rendere omaggio all’icona pop italiana per eccellenza, scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni. Con le sue battaglie e le sue canzoni, Raffaella Carrà è stata eletta come icona LGBTQAI+ per eccellenza, per questo nel murale di Mr Churro vediamo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildiè stato nuovamentenell’arco di un. A denunciare lo sfregio è Fabrizio Marrazzo del Partito Gay su Twitter. IldiIldisi trova su un muro di via San Giovanni in Laterano, nota come gay street di, di fronte al Colosseo. L’opera è stata realizzata dallo street artist Mr Churro per rendere omaggio all’icona pop italiana per eccellenza, scomparsa il 5 luglio 2021 a 78 anni. Con le sue battaglie e le sue canzoni,è stata eletta come icona LGBTQAI+ per eccellenza, per questo neldi Mr Churro vediamo ...

