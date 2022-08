Ucraina, sei mesi dopo: la comunità internazionale continui a sostenere gli sfollati (Di venerdì 26 agosto 2022) di Paolo Pezzati* dopo la prima straordinaria ondata di solidarietà verso il popolo ucraino, a sei mesi dall’inizio del conflitto è fondamentale che Europa e comunità internazionale continuino a sostenere l’accoglienza dei profughi nei Paesi al confine. In particolare aumentando gli aiuti a Polonia, Romania e Moldavia, che si stanno facendo carico di dare rifugio a gran parte degli ucraini in fuga da un conflitto, che secondo le stime (al ribasso) delle Nazioni unite ha causato 13 mila vittime e lasciato 17,7 milioni di persone a dover dipendere dagli aiuti umanitari per sopravvivere, solo dentro l’Ucraina. È perciò essenziale, oggi più che mai, mantenere alta l’attenzione oltre che sul dramma della guerra che si sta perpetrando, sui rischi che stanno correndo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) di Paolo Pezzati*la prima straordinaria ondata di solidarietà verso il popolo ucraino, a seidall’inizio del conflitto è fondamentale che Europa eno al’accoglienza dei profughi nei Paesi al confine. In particolare aumentando gli aiuti a Polonia, Romania e Moldavia, che si stanno facendo carico di dare rifugio a gran parte degli ucraini in fuga da un conflitto, che secondo le stime (al ribasso) delle Nazioni unite ha causato 13 mila vittime e lasciato 17,7 milioni di persone a dover dipendere dagli aiuti umanitari per sopravvivere, solo dentro l’. È perciò essenziale, oggi più che mai, mantenere alta l’attenzione oltre che sul dramma della guerra che si sta perpetrando, sui rischi che stanno correndo gli ...

pdnetwork : “Sei mesi fa la Russia attaccava l’Ucraina. Secondo Putin, Kyiv sarebbe dovuta cadere in tre giorni. Oggi si celebr… - PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - caritas_milano : Sei mesi di #guerra e di dolore in #Ucraina. Ma anche sei mesi di mobilitazione e generosità da parte di Caritas, c… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'E' necessario che la comunità internazionale si attivi per coordinare in modo più efficace una risposta di lungo termine… - ilfattoblog : 'E' necessario che la comunità internazionale si attivi per coordinare in modo più efficace una risposta di lungo t… -