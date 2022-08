“Guanciale o Pancetta? Scegli” La parodia dei manifesti Pd E Letta risponde | “Guanciale tutta la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) “Con Putin/Con l’Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini”. E poi: “Con la/Con il“. I primi sono idella campagna elettorale ideata dal Pd, l’ultima è unacomparsa sui social. A quest’ultima Enricoha risposto: “la”. #La???? pic.twitter.com/wIvVkeiMcV — Enrico(@Enrico) August 26, 2022 La grafica, negli originali, è stata pensata per polarizzare il messaggio, ponendo due ...