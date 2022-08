Gas gratis ai residenti in Basilicata. Cosa prevede l'accordo con le compagnie petrolifere (Di venerdì 26 agosto 2022) " I residenti in Basilicata vedranno azzerato il costo della voce gas nelle bollette . Un ristoro per le attività estrattive che dal 1998 ci sono in Basilicata, in un momento storico particolare, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 26 agosto 2022) " Iinvedranno azzerato il costo della voce gas nelle bollette . Un ristoro per le attività estrattive che dal 1998 ci sono in, in un momento storico particolare, ...

Corriere : Gas gratis per tutti in Basilicata: l’accordo Regione-compagnie. «Venite a vivere qui» - Babbanculo : RT @dukana2: La balla del gas gratis in #Basilicata ??spiegata bene…?@fattoquotidiano?? Rettificare quell’articolo di merda che avete scritt… - icemastromatteo : RT @dukana2: La balla del gas gratis in #Basilicata ??spiegata bene…?@fattoquotidiano?? Rettificare quell’articolo di merda che avete scritt… - sologiuma : RT @dukana2: La balla del gas gratis in #Basilicata ??spiegata bene…?@fattoquotidiano?? Rettificare quell’articolo di merda che avete scritt… - Asgard_Hydra : Gas 'gratis' in Basilicata, cos'è questa storia | Wired Italia -