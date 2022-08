Firenze: 18enne rapinato e preso a pugni di notte vicino allo stadio (Di venerdì 26 agosto 2022) Firenze - L'hanno rapinato e picchiato di notte, nel viale Manfredo Fanti, al Campo di Marte, vicino allo stadio. Vittima un ragazzo fiorentino, 18 anni, che avrebbe rimediato un taglio al volto e alcune contusioni. L'assalto è avvenuto intorno alle 1.30 di oggi, 26 agosto 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 agosto 2022)- L'hannoe picchiato di, nel viale Manfredo Fanti, al Campo di Marte,. Vittima un ragazzo fiorentino, 18 anni, che avrebbe rimediato un taglio al volto e alcune contusioni. L'assalto è avvenuto intorno alle 1.30 di oggi, 26 agosto 2022 L'articolo proviene daPost.

