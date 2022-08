F1:Belgio; anche Verstappen cambia motore e parte da fondo (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo la decisione della Ferrari di sostituire la power unit sulla monoposto di Charles Leclerc, che scatterà dall'ultimo posto in griglia di partenza a Spa anche la Red Bull di Max Verstappen ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo la decisione della Ferrari di sostituire la power unit sulla monoposto di Charles Leclerc, che scatterà dall'ultimo posto in griglia dinza a Spala Red Bull di Maxha ...

Marcozanni86 : Anche il #Belgio continuerà a investire sulle sue centrali nucleari, visto il momento. #credo #25settembrevotoLega - FTraiettoria : Leclerc sarà in buona compagnia: anche Verstappen partirà dal fondo in Belgio Scritto da Stefano Nicoli - glooit : F1:Belgio; anche Verstappen cambia motore e parte da fondo leggi su Gloo - LivinInHardinIG : Riccardo l’amico di Charles sta andando in Belgio è sicuramente anche Charlotte sarà on the way to Belgio - zazoomblog : LIVE F1 GP Belgio 2022 in DIRETTA: scatta la FP1 inizia il lavoro sperando nel meteo anche Verstappen cambia motore… -