F1 Gp Belgio, Leclerc e Verstappen partono in fondo: ecco perché (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Charles Leclerc con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull sono tra i piloti che partiranno in fondo alla griglia del Gp del Belgio, in programma domenica a Spa, dopo la sostituzione di elementi della power unit sulle rispettive monoposto. Stessa sorte per Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Charlescon la Ferrari e Maxcon la Red Bull sono tra i piloti che partiranno inalla griglia del Gp del, in programma domenica a Spa, dopo la sostituzione di elementi della power unit sulle rispettive monoposto. Stessa sorte per Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - stefaniaespos19 : RT @SkySportF1: ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - automotorinews : ??? F1, Charles #Leclerc partirà dal fondo in griglia di partenza del Gran Premio del Belgio ??Max #Verstappen farà… - News24_it : F1 Gp Belgio, Leclerc e Verstappen partono in fondo: ecco perché - voceditalia : F1, Belgio: Ferrari Sainz davanti in prime libere, poi Leclerc -