Concorso straordinario bis in Piemonte si concluderà in tempo per anno di prova dei vincitori. Nel frattempo supplenze da graduatorie di istituto (Di venerdì 26 agosto 2022) Concorso straordinario bis: è di ieri la Nota del Ministero in cui si chiarisce come vanno gestiti i posti accantonati per la procedura di cui all'art. 9 comma 9bs del DL 73/2021, che si sta svolgendo in questi mesi. A fronte di regioni ( o meglio classi di Concorso) in cui ci sono le graduatorie e sono state avviate le immissioni in ruolo, ce ne sono altre in cui le prove devono ancora essere espletate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022)bis: è di ieri la Nota del Ministero in cui si chiarisce come vgestiti i posti accantonati per la procedura di cui all'art. 9 comma 9bs del DL 73/2021, che si sta svolgendo in questi mesi. A fronte di regioni ( o meglio classi di) in cui ci sono lee sono state avviate le immissioni in ruolo, ce ne sono altre in cui le prove devono ancora essere espletate. L'articolo .

