Audi ha deciso di correre in Formula Uno

(Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - La casa automobilistica tedescaentrerà inUno, fornendo motori dalla stagione 2026. Lo ha annunciato il presidente Markus Duesmann.annuncerà la squadra entro la fine dell'anno, anche se si prevede sarà la Sauber, che attualmente corre come Alfa Romeo con un motore Ferrari. "La1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio sia un laboratorio di sviluppo molto impegnativo", ha dichiarato Duesmann in un comunicato.

AGI - La casa automobilistica tedescaentrerà in Formula Uno, fornendo motori dalla stagione 2026. Lo ha annunciato il presidente Markus Duesmann.annuncerà la squadra entro la fine dell'anno, anche se si prevede sarà la Sauber, che attualmente corre come Alfa Romeo con un motore Ferrari. 'La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il ...... associandosi alla Red Bull come fornitore di motori una volta che la Honda hadi lasciare il marchio austriaco,ha dovuto bussare a molte porte prima di trovare il posto giusto. Ci ha ...F1, Audi sbarca nel Circus dal 2026 come fornitore di motori. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti dell'accordo ...Ufficiale: Audi approderà in Formula 1 nel 2026, probabile l'acquisto del 75% di Sauber, la casa tedesca svilupperà un nuovo propulsore.