Addio polvere: è questo il trucchetto per eliminarla un volta per tutte! (Di venerdì 26 agosto 2022) Se la polvere proprio non vi va giù o, peggio, siete allergici, questo trucchetto cambierà per sempre la vostra vita in meglio! polvere siamo e polvere ritorneremo, nel frattempo, però, la combattiamo e anche tanto. Strano come la materia prima dell’universo, quella che tutto trasforma e nulla distrugge, ci possa dare poi così tanto fastidio. Sì, stiamo parlando pur sempre di un elemento potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Fonte: CanvaLa polvere, infatti, può causare a lungo andare problemi alle vie respiratorie e reazioni allergiche, ecco quindi perché è nemica di tutti noi. Ma non solo. Col tempo, potrebbe anche indebolire le difese immunitarie. Tuttavia, più che i rischi legati alla salute, la polvere ci disturba così tanto perché è antiestetica e poco ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 26 agosto 2022) Se laproprio non vi va giù o, peggio, siete allergici,cambierà per sempre la vostra vita in meglio!siamo eritorneremo, nel frattempo, però, la combattiamo e anche tanto. Strano come la materia prima dell’universo, quella che tutto trasforma e nulla distrugge, ci possa dare poi così tanto fastidio. Sì, stiamo parlando pur sempre di un elemento potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Fonte: CanvaLa, infatti, può causare a lungo andare problemi alle vie respiratorie e reazioni allergiche, ecco quindi perché è nemica di tutti noi. Ma non solo. Col tempo, potrebbe anche indebolire le difese immunitarie. Tuttavia, più che i rischi legati alla salute, laci disturba così tanto perché è antiestetica e poco ...

Inv3stigation : @blualessandro @Alessio_Ram @BiondoNik Si meritava di morire e non ho compassione per lei. Comunque il famoso video… - gighea : RT @mia161876249: A qualcosa ho detto addio ad altre buongiorno ma nel profondo di me sono triste. Sento qualcosa, qualcosa di ruvido e dur… - RetwittL : RT @mia161876249: A qualcosa ho detto addio ad altre buongiorno ma nel profondo di me sono triste. Sento qualcosa, qualcosa di ruvido e dur… - lagatta4739 : RT @mia161876249: A qualcosa ho detto addio ad altre buongiorno ma nel profondo di me sono triste. Sento qualcosa, qualcosa di ruvido e dur… - Sologio811 : RT @mia161876249: A qualcosa ho detto addio ad altre buongiorno ma nel profondo di me sono triste. Sento qualcosa, qualcosa di ruvido e dur… -