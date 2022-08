Traffico Roma del 25-08-2022 ore 13:30 (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverde Roma mi trovati dalla redazione nessun problema a lungo il Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo prudenza per un incidente precedente in via dell’Acqua Bullicante con rallentamenti tra via Gerardo Mercatore El ospedale madre Vannini direzione di quest’ultima rallentamenti in città prudenza per un incidente in Viale dei Romanisti all’altezza di via di Torre Spaccata ancora chiusa via della Lungara a causa di un muro pericolante tra la slitta del Buon Pastore Lungotevere Gianicolense per mentre per acconsentire gli interventi uno spartiTraffico in USA via Salaria tra Piazza Priscilla e viale Somalia verso il Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite di velocità di 30 km orari termine previsto dei lavori per il 26 di agosto per i dettagli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022) Luceverdemi trovati dalla redazione nessun problema a lungo il Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo prudenza per un incidente precedente in via dell’Acqua Bullicante con rallentamenti tra via Gerardo Mercatore El ospedale madre Vannini direzione di quest’ultima rallentamenti in città prudenza per un incidente in Viale deinisti all’altezza di via di Torre Spaccata ancora chiusa via della Lungara a causa di un muro pericolante tra la slitta del Buon Pastore Lungotevere Gianicolense per mentre per acconsentire gli interventi uno spartiin USA via Salaria tra Piazza Priscilla e viale Somalia verso il Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Priscilla verso il centro con il limite di velocità di 30 km orari termine previsto dei lavori per il 26 di agosto per i dettagli ...

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Una funicolare a Merano - fra Monte Benedetto e il centro - per alleggerire il traffico urbano. La Provincia presente… - MLFranciolini : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #ZTL - Orari in vigore ?? #Sospese ad #Agosto le Zone a traffico limitato notturne ?? Torneranno attive da gio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #ZTL - Orari in vigore ?? #Sospese ad #Agosto le Zone a traffico limitato notturne ?? Torneranno attive d… - VAIstradeanas : 13:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Una funicolare a Merano - fra Monte Benedetto e il centro - per alleggerire il traffico urbano. La Provincia presente… -