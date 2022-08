Serie A 2022/2023, statistiche e curiosità terza giornata: Roma vittima preferita della Juventus (Di giovedì 25 agosto 2022) terza giornata di Serie A, il turno comincia con la partita Monza-Udinese venerdì 26 agosto alle 18,30: le due squadre si incontrano nuovamente dopo 33 anni, il 28 maggio 1989 infatti lo scontro diretto giocato nel campionato di Serie B finisce 0-0 su questo campo. Alle 20,45 primo big match di giornata Lazio-Inter: nelle ultime otto gare di Serie A disputate tra le due formazioni non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due confronti consecutivi. Tre vittorie biancocelesti, un pareggio e quattro successi nerazzurri compreso il trionfo per 2-1 a San Siro del 9 gennaio scorso, arbitra Fabbri. Sabato 27 agosto alle 18,30 la Cremonese ospita il Torino: i grigiorossi hanno affrontato i granata 12 volte in campionato (tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte) ma hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022)diA, il turno comincia con la partita Monza-Udinese venerdì 26 agosto alle 18,30: le due squadre si incontrano nuovamente dopo 33 anni, il 28 maggio 1989 infatti lo scontro diretto giocato nel campionato diB finisce 0-0 su questo campo. Alle 20,45 primo big match diLazio-Inter: nelle ultime otto gare diA disputate tra le due formazioni non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due confronti consecutivi. Tre vittorie biancocelesti, un pareggio e quattro successi nerazzurri compreso il trionfo per 2-1 a San Siro del 9 gennaio scorso, arbitra Fabbri. Sabato 27 agosto alle 18,30 la Cremonese ospita il Torino: i grigiorossi hanno affrontato i granata 12 volte in campionato (tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte) ma hanno ...

