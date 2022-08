Scuola materna obbligatoria, la proposta di Letta divide: ecco quanti bambini riguarda e come funziona in Ue (Di giovedì 25 agosto 2022) La proposta di Enrico Letta a favore dell’asilo obbligatorio, accolta dai fischi della platea del meeting di Rimini, ha acceso il dibattito nella politica a un mese dalle elezioni del 25 settembre. Duro il leader di Azione Carlo Calenda: «Letta ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra». La ministra per il Sud, Mara Carfagna, ha commentato: «Non solo è in perfetto stile sovietico ma anche fuori dalla realtà. L’offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva al 15 per cento dei bambini residenti». In realtà la proposta di Letta riguarda i bambini tra 3 e 5 anni, e non quelli di età inferiore ai 3 anni, che frequentano gli asili nido. Oggi gli iscritti in età regolare nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie sono poco ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladi Enricoa favore dell’asilo obbligatorio, accolta dai fischi della platea del meeting di Rimini, ha acceso il dibattito nella politica a un mese dalle elezioni del 25 settembre. Duro il leader di Azione Carlo Calenda: «ha detto una cosa che non sta né in cielo né in terra». La ministra per il Sud, Mara Carfagna, ha commentato: «Non solo è in perfetto stile sovietico ma anche fuori dalla realtà. L’offerta di nidi e asili in molti Comuni del Sud non arriva al 15 per cento deiresidenti». In realtà laditra 3 e 5 anni, e non quelli di età inferiore ai 3 anni, che frequentano gli asili nido. Oggi gli iscritti in età regolare nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie sono poco ...

