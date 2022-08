Schianto in scooter contro una Mini: Giada muore a 16 anni due giorni dopo l'amico Simone (Di giovedì 25 agosto 2022) Morta anche la 16enne rimasta coinvolta nell'incidente in moto domenica scorsa sulla Statale Adriatica a Viserba di RiMini, in cui ha perso la vita l'amico 18enne Simone De Luigi , promessa del tennis ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Morta anche la 16enne rimasta coinvolta nell'incidente in moto domenica scorsa sulla Statale Adriatica a Viserba di Ri, in cui ha perso la vita l'18enneDe Luigi , promessa del tennis ...

teresacapitanio : Schianto in scooter contro una Mini: Giada muore a 16 anni due giorni dopo l'amico Simone - leggoit : Schianto in scooter contro una Mini: Giada muore a 16 anni due giorni dopo l'amico Simone - radioromait : Roma, schianto tra auto e scooter: morto ragazzo di 20 anni - genovatoday : Schianto in scooter contro un cerbiatto: 17enne con una gamba rotta al San Martino - oggitreviso : Pederobba, schianto frontale tra auto e scooter: una vittima -