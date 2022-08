MotoGp | Bastianini | “A Misano corro in casa | proverò a vincere”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Rimini – Quello in calendario aAdriatico il prossimo 4 settembre “è il nostro Gran Premio di, sia di Rimini che di San Marino e ovviamente è sempre bello fare quel qualcosa in più e regalare qualcosa a tutti i fan che vengono a vedere la gara. Non sarà semplice perché molti italiani sono lì perperò ci proveremo sicuramente”. Così il riminese, Enea, pilota che corre sulla Ducati del team ‘Gresini Racing’ inquadra la prossima sfida della, in programma in Romagna, dopo la sfortunata gara nel Gran Premio d’Austria che lo ha visto abbandonare la sfida con il cerchione anteriore della sua ‘moto piegato dall’urto con un cordolo dopo essere partito dalla pole position. “Per il futuro – ha spiegato a margine di un convegno al Meeting di Rimini – spero di rimanere sempre ...

Come gestisce lo stress e come affronta il pericolo in gara Enea, pilota team GresiniSemplice: con la ginnastica artistica, i tuffi in piscina e la scelta di non provare la moto ...'L'obiettivo è rimanere sempre davanti, nella top five senza fare alti e bassi', spiega il pilota Gresini Racing, al Meeting di Rimini durante il convegno sulla 'Motor valley'.