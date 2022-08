Lecce, ecco Umtiti: entusiasmo alle stelle per l’ex Barcellona (VIDEO) (Di giovedì 25 agosto 2022) Grande entusiasmo a Lecce per l’arrivo di Samuel Umtiti, il difensore centrale francese campione del mondo che arriva in Salento in prestito dal Barcellona. Cori e applausi da parte dei tifosi giallorossi per il giocatore, visibilmente emozionato per l’accoglienza del pubblico. “Sono molto contento” ha affermato Umtiti una volta a contatto con la stampa, nelle prossime ore la conferenza stampa di presentazione. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Grandeper l’arrivo di Samuel, il difensore centrale francese campione del mondo che arriva in Salento in prestito dal. Cori e applausi da parte dei tifosi giallorossi per il giocatore, visibilmente emozionato per l’accoglienza del pubblico. “Sono molto contento” ha affermatouna volta a contatto con la stampa, nelle prossime ore la conferenza stampa di presentazione. ILSportFace.

Lecce: dopo Umtiti ecco Pezzella Pezzella, classe 1997, di proprietà del Parma, l'ultima stagione con l'Atalanta, giunge al Lecce con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. . 25 agosto 2022 Lecce, dopo Umtiti ecco Pezzella Dopo l'arrivo di Umtiti, il Lecce piazza un altro colpo importante. Si tratta dell'esterno Pezzella. Ecco il comunicato 'L'U. S. Lecce comunica che il calciatore Giuseppe Pezzella in serata sarà a Lecce per poi sottoporsi domani mattina alle visite mediche.'