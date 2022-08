Guendalina Tavassi spodestata | Occasione da sogno per la figlia Gaia: in diretta a ottobre [VIDEO] (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex naufraga sta vivendo ore molto intense. La figlia di Guendalina Tavassi, infatti, sta per diventare famosa: la vedremo tutti Guendalina Tavassi (Youtube)Sull’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si è fatta conoscere in tutto e per tutto, non celando i propri difetti e mostrando con orgoglio i propri pregi. Uno di questi è sicuramente il legame che ha con il fratello Edoardo, con cui ha condiviso l’esperienza in Honduras: un rapporto fraterno intimo, speciale e quasi viscerale. Sebbene fosse già famosa prima del reality, sicuramente Canale5 le ha permesso di godere di una nuova luce. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune novità su sua figlia, Gaia. Sembra infatti che la giovanissima sia pronta a spodestare la madre: le ... Leggi su direttanews (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex naufraga sta vivendo ore molto intense. Ladi, infatti, sta per diventare famosa: la vedremo tutti(Youtube)Sull’Isola dei Famosi,si è fatta conoscere in tutto e per tutto, non celando i propri difetti e mostrando con orgoglio i propri pregi. Uno di questi è sicuramente il legame che ha con il fratello Edoardo, con cui ha condiviso l’esperienza in Honduras: un rapporto fraterno intimo, speciale e quasi viscerale. Sebbene fosse già famosa prima del reality, sicuramente Canale5 le ha permesso di godere di una nuova luce. Nelle ultime ore, però, sono emerse alcune novità su sua. Sembra infatti che la giovanissima sia pronta a spodestare la madre: le ...

zazoomblog : Guendalina Tavassi al settimo cielo: E ora tutti a Miss Italia - #Guendalina #Tavassi #settimo #cielo: - zazoomblog : La figlia di Guendalina Tavassi partecipa a Miss Italia ha un sogno da realizzare - #figlia #Guendalina #Tavassi - Novella_2000 : La figlia di un'ex naufraga dell'ultima edizione de L'Isola è in gara per Miss Italia (VIDEO) - disagio_tv : La figlia di Guendalina Tavassi in gara per Miss Italia #guendalinatavassi #missitalia - ssicuramentee2 : @lontanissimo_ Non capiterà mai un’altra guendalina tavassi o una mia cellini, quindi mettiamoci l’anima in pace -