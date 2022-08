Ferrari, a spa un test affidabilità: arriva l’ibrido per Leclerc? (Di giovedì 25 agosto 2022) Ottanta punti da recuperare e un punto interrogativo tecnico che potrebbe rimettere Leclerc in fondo alla griglia. La Ferrari probabilmente lancerà il nuovo ibrido a Spa, circuito in cui il motore è fondamentale: significherebbe 5 posizioni di penalità alla partenza ma un vantaggio in prospettiva. Non è detto che la nuova componente elettrica risolva i problemi di affidabilità della Power Unit Ferrari. In Belgio è un tema sensibile, come spiega Luigi Fraboni, Head of Power Unit Operations and Electronics della Ferrari: "Il circuito di Spa-Francorchamps è un classico della Formula 1, un circuito con caratteristiche uniche perché ha rettilinei molto lunghi uniti a curve sia di media che bassa velocita. È sempre molto difficile trovare il giusto bilancio così come il carico aerodinamico ottimale"."Sarà ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 agosto 2022) Ottanta punti da recuperare e un punto interrogativo tecnico che potrebbe rimetterein fondo alla griglia. Laprobabilmente lancerà il nuovo ibrido a Spa, circuito in cui il motore è fondamentale: significherebbe 5 posizioni di penalità alla partenza ma un vantaggio in prospettiva. Non è detto che la nuova componente elettrica risolva i problemi didella Power Unit. In Belgio è un tema sensibile, come spiega Luigi Fraboni, Head of Power Unit Operations and Electronics della: "Il circuito di Spa-Francorchamps è un classico della Formula 1, un circuito con caratteristiche uniche perché ha rettilinei molto lunghi uniti a curve sia di media che bassa velocita. È sempre molto difficile trovare il giusto bilancio così come il carico aerodinamico ottimale"."Sarà ...

CalcioIN : Ferrari: Dopo la pausa di Agosto il Mondiale F1 torna in Belgio - monica_vecchi : GP Belgio 2022: gli orari tv su Sky e TV8 - Formula 1 - Motorsport - NotizieIN : Ferrari: Dopo la pausa di Agosto il Mondiale F1 torna in Belgio - MatteoLandi10 : RT @alexsecchi83: Spa 1997, alla guida di una Will... ah no. #F1 #Schumacher #Ferrari #BelgianGP - serieB123 : F1 Gp Spa, Ferrari. Domenicali: «Rimonta possibile come nel 2007 con Kimi Raikkonen» -